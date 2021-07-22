Родители Кристины Решетник живут в Ивано-Франковске. Почти две недели назад мама блогера приехала в Киев, чтобы забрать детей к себе на каникулы. На Запад они отправились самолетом.

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Бабушка отвезла внуков в село, где живет их прадедушка Тарас. По словам жены Григория Решетника, Иван и Дмитрий мечтали об этом, ведь хотели увидеть корову и пойти на рыбалку.

Ребятам интересно с прадедушкой, потому что в свои 87 лет он пишет книгу, занимается спортом и каждое утро обливается холодной водой. Родные называют его "человеком-энциклопедией", ведь он прочитал сотни книг и знает немало.

"Мой дедушка Тарас – единственный, кто остался с нами из старшего поколения. Он у меня учитель украинского языка, писатель, гордость семьи. Хочется, чтобы он еще долго был с нами и научил всех своих правнуков всему, что знает сам", – трогательно написала Кристина Решетник.

На рыбалку ездили уже не раз и наловили много рыбы. Съели уже энное количество вареников с вишнями, домашних огурцов, помидоров, моркови. Ну и не один час провели с прадедушкой,

– рассказала блогер.

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Пока старшие сыновья звездных супругов отдыхают у бабушки и дедушки, Кристина и Григорий Решетники активно путешествуют по Украине. С младшим отпрыском они успели погулять по Одессе и побывать в Черкассах, где многодетная мамочка показала стильный образ в футболке и джинсовых шортах.