55-річна американська модель Сінді Кроуфорд опублікувала зворушливий допис з нагоди Міжнародного дня дівчаток. Його святкували у всьому світі 11 жовтня.
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Ким мріяла стати Сінді Кроуфорд
Свій допис в інстаграмі супермодель присвятила "дівчинці, якою була, та жінці, якою стала". Сінді Кроуфорд зізналась, що в дитинстві мріяла стати вчителькою, фізиком-ядерником та першою жінкою-президентом.
У дитинстві я хотіла бути вчителькою, а потім фізиком-ядерником або першою жінкою-президентом, тому що це були найбільші посади, які я могла собі уявити. Я знала, що хочу змінити ситуацію,
– поділилась знаменитість.
Також модель поділилась рідкісним фото з сімейного архіву. На ньому вона позує ще маленькою дівчинкою, з довгим світлим волоссям та в смугастій кофтинці.
Сінді Кроуфорд / Фото з інстаграму моделі
Зворушлива публікація розчулила не тільки зіркових колег Сінді Кроуфорд, але й всю мережу. Вони написали безліч коментарів під фото:
- "Це все. Я померла. Це наймиліше за все на світі";
- "Захоплююсь цим дописом, Сінді, – це так мотивує";
- "Так!! Це чудово, і фото, і твої слова";
- "Ікона";
- "Чарівна тоді, абсолютно прекрасна зараз";
- "Прекрасно. Дякую за те, що ділишся цим. Ти – натхнення для моїх доньок";
- "Чудово сказано".
Текст публікації Сінді Кроуфорд
Сьогодні міжнародний День дівчаток і я хочу присвятити це дівчині, якою я була, і жінці, якою я стала. У дитинстві я хотіла бути вчителькою, а потім фізиком-ядерником або першою жінкою-президентом, тому що це були найбільші посади, які я могла собі уявити. Я знала, що хочу змінити ситуацію. Тепер я знаю, що ми можемо впливати, підтримувати й надихати один одного кожен божий день.