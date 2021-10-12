55-річна американська модель Сінді Кроуфорд опублікувала зворушливий допис з нагоди Міжнародного дня дівчаток. Його святкували у всьому світі 11 жовтня.

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Ким мріяла стати Сінді Кроуфорд

Свій допис в інстаграмі супермодель присвятила "дівчинці, якою була, та жінці, якою стала". Сінді Кроуфорд зізналась, що в дитинстві мріяла стати вчителькою, фізиком-ядерником та першою жінкою-президентом.

У дитинстві я хотіла бути вчителькою, а потім фізиком-ядерником або першою жінкою-президентом, тому що це були найбільші посади, які я могла собі уявити. Я знала, що хочу змінити ситуацію,

– поділилась знаменитість.

Також модель поділилась рідкісним фото з сімейного архіву. На ньому вона позує ще маленькою дівчинкою, з довгим світлим волоссям та в смугастій кофтинці.



Сінді Кроуфорд / Фото з інстаграму моделі

Зворушлива публікація розчулила не тільки зіркових колег Сінді Кроуфорд, але й всю мережу. Вони написали безліч коментарів під фото:

"Це все. Я померла. Це наймиліше за все на світі";

"Захоплююсь цим дописом, Сінді, – це так мотивує";

"Так!! Це чудово, і фото, і твої слова";

"Ікона";

"Чарівна тоді, абсолютно прекрасна зараз";

"Прекрасно. Дякую за те, що ділишся цим. Ти – натхнення для моїх доньок";

"Чудово сказано".

Текст публікації Сінді Кроуфорд

Сьогодні міжнародний День дівчаток і я хочу присвятити це дівчині, якою я була, і жінці, якою я стала. У дитинстві я хотіла бути вчителькою, а потім фізиком-ядерником або першою жінкою-президентом, тому що це були найбільші посади, які я могла собі уявити. Я знала, що хочу змінити ситуацію. Тепер я знаю, що ми можемо впливати, підтримувати й надихати один одного кожен божий день.