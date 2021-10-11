До випуску готується новий документальний фільм про канадську знаменитість "Джастін Бібер: Наш світ". Журналісти The Sun побували на попередньому перегляді стрічки та помітили цікаву деталь.
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Джастін і Гейлі Бібери готові стати батьками
У документальному фільмі про співака показали, як він розмовляв з дружиною перед новорічним концертом у 2020 році. Він зізнався Гейлі, що для нього сім'я – пріоритет. До того ж він хотів би стати батьком.
Мій намір на 2021 рік – продовжувати ставити цілі й отримувати від них задоволення. Свою сім'ю я ставлю на перше місце, і, сподіваюся, незабаром нас стане троє,
– сказав Джастін.
У фільмі видно, що Гейлі нібито трохи збентежилась через несподівані слова коханого. Однак вона з ним не сперечалась.
Джастін Бібер додав, що хоче "почати спроби" поповнення у сім'ї наприкінці 2021 року. Тому якщо слова артиста – правда, цілком ймовірно, що скоро подружжя потішить аудиторію щасливими новинами.
Джастін та Гейлі Бібери / Фото Getty Images
Що відомо про шлюб Джастіна та Гейлі
- Співак та модель недовго зустрічалися ще у 2015 році. Бібер згодом в черговий раз відновив, а потім розірвав стосунки з Селеною Гомес. Через певний час Джастін знову почав стосунки з Гейлі Болдвін.
- У липні 2018 року артист зробив моделі пропозицію, а через кілька місяців з нею одружився. Весільна церемонія пройшла в Південній Кароліні, вінчання – у каплиці Сомерсет на території готелю. Але пару часто бачили з обручками до цього, тому, можливо, Джастін та Гейлі уклали шлюб до урочистостей.
- Ще минулого року Джастін Бібер в інтерв'ю розповів, що хотів би мати велику сім'ю й багато дітей. Однак зауважував, що Гейлі зосереджена на кар'єрі, й перед материнством їй треба добитися певних цілей.