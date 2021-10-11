До випуску готується новий документальний фільм про канадську знаменитість "Джастін Бібер: Наш світ". Журналісти The Sun побували на попередньому перегляді стрічки та помітили цікаву деталь.

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Джастін і Гейлі Бібери готові стати батьками

У документальному фільмі про співака показали, як він розмовляв з дружиною перед новорічним концертом у 2020 році. Він зізнався Гейлі, що для нього сім'я – пріоритет. До того ж він хотів би стати батьком.

Мій намір на 2021 рік – продовжувати ставити цілі й отримувати від них задоволення. Свою сім'ю я ставлю на перше місце, і, сподіваюся, незабаром нас стане троє,

– сказав Джастін.

У фільмі видно, що Гейлі нібито трохи збентежилась через несподівані слова коханого. Однак вона з ним не сперечалась.

Джастін Бібер додав, що хоче "почати спроби" поповнення у сім'ї наприкінці 2021 року. Тому якщо слова артиста – правда, цілком ймовірно, що скоро подружжя потішить аудиторію щасливими новинами.



Джастін та Гейлі Бібери / Фото Getty Images

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