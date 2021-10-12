55-летняя американская модель Синди Кроуфорд опубликовала трогательный сообщение по случаю Международного дня девочек. Его праздновали во всем мире 11 октября.

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Кем мечтала стать Синди Кроуфорд

Свой сообщение в инстаграме супермодель посвятила "девочке, которой была, и женщине, которой стала". Синди Кроуфорд призналась, что в детстве мечтала стать учительницей, физиком-ядерщиком и первой женщиной-президентом.

В детстве я хотела быть учительницей, а потом физиком-ядерщиком или первой женщиной-президентом, потому что это были самые крутые должности, которые я могла себе представить. Я знала, что хочу изменить ситуацию,

– поделилась знаменитость.

Также модель поделилась редким фото из семейного архива. На нем она позирует еще маленькой девочкой, с длинными светлыми волосами и в полосатой кофточке.



Синди Кроуфорд / Фото из инстаграма модели

Трогательная публикация растрогала не только звездных коллег Синди Кроуфорд, но и всю сеть. Они написали множество комментариев под фото:

"Это все. Я умер. Это самое милое на свете";

"Я восхищаюсь этим постом, Синди, – это так мотивирует";

"Да !! Это замечательно, и фото, и твои слова";

"Икона";

"Очаровательная тогда, совершенно прекрасная сейчас";

"Прекрасно. Спасибо за то, что делишься этим. Ты – вдохновение для моих дочерей";

"Отлично сказано".

Текст публикации Синди Кроуфорд

Сегодня международный День девочек и я хочу посвятить это девочке, которой я была, и женщине, которой я стала. В детстве я хотела быть учительницей, а потом физиком-ядерщиком или первой женщиной-президентом, потому что это были самые крутые должности, которые я могла себе представить. Я знала, что хочу изменить ситуацию. Теперь я знаю, что мы можем влиять, поддерживать и вдохновлять друг друга каждый божий день.