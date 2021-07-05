Батько Даміана Герлі бізнесмен Стів Бінг вкоротив собі віку трохи більше як рік тому. Він залишив сину спадок, який оцінювали у 250 мільйонів доларів. Однак юнак не отримає цих грошей, адже дідусь по татові лінії позбавив його статку.

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90-річний мультимільйонер Пітер Бінг оскаржив заповіт сина в суді, посилаючись на те, що Даміан – позашлюбний син Стіва. Така ж доля спіткала 23-річну доньку бізнесмена від тенісистки Ліси Бондер. Відтак спадок Стіва Бінга дістанеться його племінникам – дітям сестри Мері, які народжені в офіційному шлюбі.

Коли Стівен наклав на себе руки, він помер, думаючи, що про його дітей подбають. Те, чого хотів Стівен, тепер жорстоко змінено. Я знаю, що Стівен був би спустошений,

– прокоментувала Елізабет Герлі.

Варто додати, що покійний Стів Бінг відмовлявся публічно визнавати Даміана Герлі. Він вперше зателефонував сину незадовго до смерті, аби привітати з 18-річчям.

56-річна Елізабет Герлі публічно відреагувала на самогубство екскоханого. Вона подякувала бізнесмену за роман, який тривав всього 18 місяців, і сина. Тоді як сам Даміан пообіцяв завжди пам'ятати доброту покійного батька.

Реакція сина Елізабет Герлі

Хлопець опублікував зворушливий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Він публічно подякував родині й оприлюднив милий сімейний кадр з зірковою мамою, бабусею та двома кузенами.

"Вдячний моїй прекрасній родині, сьогодні й щодня", – лаконічно написав Даміан Герлі.