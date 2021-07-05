Отец Дамиана Херли бизнесмен Стив Бинг совершил самоубийство больше года назад. Он оставил сыну наследство, которое оценивали в 250 миллионов долларов. Однако юноша не получит этих денег, ведь дедушка по линии папы лишил его состояния.

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90-летний мультимиллионер Питер Бинг оспорил завещание сына в суде, ссылаясь на то, что Дамиан – внебрачный сын Стива. Такая же участь постигла 23-летнюю дочь бизнесмена от теннисистки Леса Бондер. Поэтому наследство Стива Бинга достанется его племянникам – детям сестры Мэри, которые рождены в официальном браке.

Когда Стивен покончил с собой, он умер, думая, что о его детях позаботятся. То, чего хотел Стивен, теперь жестоко изменено. Я знаю, что Стивен был бы опустошен,

– прокомментировала Элизабет Херли.

Стоит добавить, что покойный Стив Бинг отказывался публично признавать Дамиана Херли. Он впервые позвонил сыну незадолго до смерти, чтобы поздравить с 18-летием.

56-летняя Элизабет Херли публично отреагировала на самоубийство бывшего возлюбленного. Она поблагодарила бизнесмена за роман, который длился всего 18 месяцев, и сына. Тогда как сам Дамиан пообещал всегда помнить доброту покойного отца.

Реакция сына Элизабет Херли

Парень опубликовал трогательное сообщение на личной странице в инстаграме. Он публично поблагодарил семью и обнародовал милый семейный кадр со звездной мамой, бабушкой и двумя кузенами.

"Благодарен моей прекрасной семье, сегодня и каждый день", – лаконично написал Дамиан Херли.