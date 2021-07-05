Хоч артист є родом з Іспанії, але вже тривалий час живе у Маямі, США, тому вважає цю країну другим домом. Саме там зростають троє його дітей, яких народила його кохана Анна – трирічні двійнята Ніколас і Люсі, та півторарічна донечка Мері.

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Щасливий татусь Енріке

Скориставшись моментом, Іглесіас повеселився зі своїми дітьми у басейні на яхті та опублікував миле фото, де усміхається разом із старшими двійнятами. Якщо його донька Люсі теж широко усміхалась на камеру, то Ніколас був незадоволений процесом фотографування.



Енріке Іглесіас з дітьми на яхті / Фото з інстаграму співака

Реакція мережі

Підписники миттєво відреагували на рідкісне фото Енріке та засипали його і дітей компліментами. Зокрема знімок оцінили більше половини мільйона фанатів.

"Чудові";

"Ніко чимось незадоволений";

"Мій король";

"Боже, як це мило";

"Найкращий татусь";

"Милі булочки";

"Любимо тебе".

Що відомо про Енріке Іглесіаса та Анну Курнікову?