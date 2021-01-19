Голливудские супруги Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают четырех детей, которые уже стали звездами. 18-летний Ромео Джеймс строит модельную карьеру и впервые стал лицом издание L'Uomo Vogue. Дерзкими фото потомка похвасталась знаменитая мама.

Если старший сын пары Бруклин Бекхэм решил развиваться как фотограф, то младший Ромео выбрал модельную карьеру. В свои 18 лет парень успел сняться для итальянской версии мужского глянца L'Uomo Vogue. Успехами сына Виктория Бекхэм поделилась в инстаграм-профиле.

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Сын Виктории Бекхэм украсил обложку Vogue

Ромео позировал в объективе известного дуэта фэшн-фотографов Мерта и Маркуса. Для обложки январского номера издания L'Uomo Vogue модель позировал в уютном зимнем образе премиального бренда Prada. На нем объемный вязаный свитер оливкового цвета, серые брюки и черные кожаные кроссовки. В кадре он позировал сидя, прижав колено к груди.

"Горжусь тобой", – лаконично написала Виктория Бекхэм.



Сын Виктории Бекхэм на обложке L'Uomo Vogue / Instagram / @romeobeckham

Симпатичный блондин снялся и в эффектном видео L'Uomo Vogue. Перед камерой он появился в голубой майке и красных кожаных шортах на шнуровке. Ромео поразил мускулистым подкачанным телом и дерзкой внешностью. Для других кадров модель примерил наряд от известного бренда Fendi – черные кожаные бриджи, которые соединил с белой футболкой с принтом, полосатыми лосинами и кроссовками.

Спортивное тело Ромео Бекхэм показал в look дома высокой моды Yves Saint Laurent. На фоне поля он позировал в черной рубашке без рукавов, которую расстегнул, обнажив торс, и разноцветных шортах. Несмотря на прохладную погоду парень позировал с шариком мороженого в руках.



Сын Виктории Бекхэм снялся для L'Uomo Vogue / Instagram / @romeobeckham