Пишаюся мамою, – син Тіни Кароль прилетів на її концерт на Atlas Weekend
Джерело:інстаграм фан-клубу Тіни Кароль
Популярна співачка Тіна Кароль готується до виступу на головній сцені одного з наймасштабніших музичних фестивалів країни Atlas Weekend. Підтримати виконавицю приїхав її син Веніамін, який навчається у Великій Британії. Хлопчик побував на репетиції та зізнався, що пишається мамою.
5 липня в Києві розпочинається фестиваль Atlas Weekend. Там виступлять десятки талановитих і відомих артистів, які потішать гостей неймовірними живими перформансами. Однією з головних співачок, які вийдуть на сцену в рамках фестивалю, стане Тіна Кароль.
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Син Тіни Кароль прилетів на Atlas Weekend
Фан-клуб виконавиці активно підтримує її та закликає не пропустити неймовірного шоу. Підтримувати Тіну Кароль на концерті буде і її син. 12-річний Веніамін навчається у Великій Британії, проте він не зміг пропустити виступу найріднішої, до якого вона готується вже декілька місяців.
Хлопець побував на репетиції Кароль та поділився своїми враженнями в емоційному відео: "Дуже пишаюся мамою! Я бачив її на репетиціях. Це щось неймовірне! Обов'язково піду на Atlas Weekend, бо хочу підтримати маму. І ви не можете це пропустити! Буде феєрично!".
5 липня на сцену фестивалю вийде не лише Тіна Кароль. До виступів готуються й інші українські виконавці та колективи:
- NК;
- DOROFEEVA;
- MELOVIN;
- Kozak System;
- Alyosha;
- ALEKSEEV;
- Mozgi;
- Dantes;
- "Воплі Відоплясова";
- Zlata Ognevich;
- Оля Цибульська;
- Мята;
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- Nikita Lomakin;
- Анна Трінчер;
- Tarabarova;
- Lida Lee;
- Dside Band;
- TamerlanAlena;
- Karta svitu;
- Marietta;
- Gena Viter;
- Сергій Мироненко;
- Міла Нітіч.