Павло Зібров розсекретив, де під час війни живе син Повалій і чи є в зрадниці майно в Києві

Зрадниця Таїсія Повалій під час війни відсиджується в Москві та виступає для окупантів. А от її син не захотів жити в Росії, тож обрав для себе життя за кордоном. Як виявилося, в Дениса є розкішний дім на березі моря.

Про це розповів Павло Зібров. Також артист стверджує, що Повалій має квартиру в Москві, хоча й сама каже про те, що доводиться орендувати житло. Та й за кордон зрадниця також їздить, адже в неї все ще є український паспорт, з яким пускають будь-куди.

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Де живе син зрадниці Повалій

Павло Зібров тривалий час товаришував з Повалій, поки та не продалася за російські рублі та не почала підтримувати путінський режим. Артист стверджує, що в Україні в зрадниці немає нерухомості. Будинок під Києвом записаний на маму, а квартира в столиці – на сина Дениса.

А ось житло в Москві артистка таки придбала. За словами Зіброва, квартира там в Таїсії була ще 15 років тому. Ще тоді вона активно виступала для окупантів, за що отримувала шалені гонорари. Павло закликав якомога скоріше забрати в Повалій громадянство та звання, адже з українським паспортом вона безперешкодно може перебувати у будь-якому куточку світу.

Так само і син виконавиці – Денис. Невідомо, чи буває хлопець в Росії, але зараз він оселився в Іспанії. Зібров стверджує, що там у сім’ї зрадниці є нерухомість.

В Іспанії в них є майно – хороший будинок на березі моря. Я там не був, але знаю, бо поряд з ними живе мій друг. У тому будинку зараз мешкає Денис,

– сказав Зібров.

Таїсія Повалій отримала російське громадянство

Нещодавно стало відомо, що 24 серпня Таїсія Повалій офіційно стала громадянкою країни-агресорки. Вона цинічно отримала громадянство в особливий для України день.

Ще на початку повномасштабної війни зрадниця заявляла, що "Росія її захищає", підтримувала "звільнення України". Здається, що цинізму Повалій немає меж. Вона навіть не соромиться виконувати українські пісні перед окупантами. Зокрема, на концерті "Пісні русского міра" виконала українську народну композицію "Ти ж мене підманула".