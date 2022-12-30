Вагітна Світлана Тарабарова розривається між благодійними концертами та вихованням двох дітей – 4-річного Івана та 2-річної Марійки. Вони живуть дружно, але вранці дівчинка випадково травмувала старшого брата.

Не пропустіть Маленька перемога, – Світлана Тарабарова нарешті забрала батьків з-під обстрілів у Херсоні

Син Світлани Тарабарової потрапив у лікарню через сестру

Марія випадково не втримала гантелю, і поруч була нога Івана. Де вони її знайшли, я ж ховала. Ну зараз не про моє почуття провини. У нас тепер ось такий "бронежилет для ніжки". Іван так плакав, але потім погодився зробити всі процедури,

– розповіла Світлана Тарабарова.

"Перелому немає, але пальчик треба було зафіксувати гіпсовим лангетом. Боже, як я перелякалася всередині. Бережіть себе та малюків", – додала співачка.

Вона подякувала всім лікарям Охматдиту за неймовірну турботу і підхід до дітей, завдяки їм Іван сприйняв гіпс просто як "бронежилет для ніжки".

Син Світлани Тарабарової з гіпсом / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, про третю вагітність Світлана Тарабарова оголосила в листопаді. Її батьки, які 10 місяців війни були в Херсоні то в окупації, то під обстрілами, спочатку назвали зіркову доньку безвідповідальною та довели до сліз телефоном, а тоді перепросили. Зараз співачка на п'ятому місяці та, схоже, чекає на дівчинку.