Беременная Светлана Тарабарова разрывается между благотворительными концертами и воспитанием двух детей – 4-летнего Ивана и 2-летней Машеньки. Они живут дружно, но утром девочка случайно травмировала старшего брата.

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Мария случайно не удержала гантель, и рядом была нога Ивана. Где они ее нашли, я же прятала. Ну сейчас не о моем чувстве вины. У нас теперь вот такой "бронежилет для ножки". Иван так плакал, но потом согласился сделать все процедуры,

– рассказала Светлана Тарабарова.

"Перелома нет, но пальчик надо было зафиксировать гипсовым лангетом. Боже, как я испугалась внутри. Берегите себя и малышей", – добавила певица.

Она поблагодарила всех врачей Охматдета за невероятную заботу и подход к детям, благодаря им Иван воспринял гипс просто как "бронежилет для ножки".

Сын Светланы Тарабаровой с гипсом / Фото из инстаграм-сторис певицы

Напомним, о третьей беременности Светлана Тарабарова объявила в ноябре. Ее родители, которые 10 месяцев войны были в Херсоне то в оккупации, то под обстрелами, сначала назвали звездную дочь безответственной и довели до слез по телефону, а потом извинились. Сейчас певица на пятом месяце и, похоже, ждет девочку.