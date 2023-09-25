Волонтерка та співачка "Культурного десанту" Лада Тивончук стала учасницею нового сезону "Голосу країни". В ефірі вона заспівала авторську композицію "Галактика".

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Син Потапа висловився про Дорофєєву

Лада Тивончук зняла відео, де запитала в Андрія Потапенка та його друга про враження від її виступу.

"Мені дуже подобається ваш вокал, дуже гарний. Дуже гарна пісня", – висловився юнак.

Виконавиця потрапила у команду Наді Дорофєєвої. Син Потапа назвав її найкращим зірковим тренером цього сезону.

Найкращий. Найкращий у цьому сезоні, 100%. Вам дуже пощастило,

– сказав Андрій.

Син Потапа про Дорофєєву: відео

Нагадаємо, що Потап був зірковим тренером "Голосу країни" упродовж 5 – 10 сезонів шоу та в 12 сезоні проєкту. Надя Дорофєєва дебютувала як тренер у "Голосі" в 11 сезоні.

Чим захоплюється син Потапа

Сину відомого репера нещодавно виповнилося 15 років. Як розповідав сам Потап, Андрій любить займатися спортом, зокрема він любить баскетбол. Також цікавиться новітніми технологіями.

"Зараз, поки літні канікули в навчальному графіку, ми проводимо багато часу у нас вдома, іноді їздимо разом у моїх справах, також Андрій любить час від часу бувати в селищі у дідуся Андрія неподалік від Києва", – розповідав Потап про сина влітку.