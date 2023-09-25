Волонтер и певица "Культурного десанта" Лада Тивончук стала участницей нового сезона "Голосу країни". В эфире она спела авторскую композицию "Галактика".

Интересно Хочет снова вернуться на сцену: известная певица поразила судей на шоу "Голос країни-13"

Сын Потапа высказался о Дорофееве

Лада Тивончук сняла видео, где спросила Андрея Потапенко и его друга о впечатлениях от ее выступления.

"Мне очень нравится ваш вокал, очень хороший. Очень хорошая песня", – высказался юноша.

Исполнительница попала в команду Нади Дорофеевой. Сын Потапа назвал ее лучшим звездным тренером этого сезона.

Самый лучший. Лучший в этом сезоне 100%. Вам очень повезло,

– сказал Андрей.

Сын Потапа о Дорофееве: видео

Напомним, что Потап был звездным тренером "Голосу країни" на протяжении 5 – 10 сезонов шоу и в 12 сезоне проекта. Надя Дорофеева дебютировала как тренер в "Голосі" в 11 сезоне.

Чем увлекается сын Потапа

Сыну известного рэпера недавно исполнилось 15 лет. Как рассказывал сам Потап, Андрей любит заниматься спортом, в частности, он любит баскетбол. Также интересуется новейшими технологиями.

"Сейчас, пока летние каникулы в учебном графике, мы проводим много времени у нас дома, иногда ездим вместе по моим делам, также Андрей любит время от времени бывать в поселке у дедушки Андрея неподалеку от Киева", – рассказывал Потап о сыне летом.