Старшая дочь Мадонны 24-летняя Лурдес Леон уже покоряет вершины модельной индустрии, ведь снимается для глянца и участвует в показах. Теперь модой увлекся сын знаменитости Дэвид. Его певица усыновила в 2006 году, а отцом ребенка стал Гай Ричи.
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Сын Мадонны устроил дефиле
В инстаграме артистка опубликовала домашнее видео с сыном Дэвидом. Он дефилирует в белом платье с принтом от бренда Mae Couture. Свой стильный образ парень дополнил очками с прямоугольной оправой.
Также звезда добавила к ролику несколько кадров, где Дэвид позирует перед камерой, как настоящая модель. "Уверенность – это все", – подписала видео Мадонна.
Реакция сети
В комментариях под заметкой восхищаются дефиле младшего сына Мадонны. Видео набрало более миллиона просмотров за несколько дней:
- "Я его обожаю";
- "Лучшая ходьба";
- "Дэвид просто замечательный";
- "Он действительно сделал это".
Но отметим, что многие негативно отреагировали на ролик знаменитости:
- "Мы живем в странные времена";
- "Они дети, не одевайте их как кукол";
- "Это издевательство над детьми";
- "Зачем одевать парня в платье?".