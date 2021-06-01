Старшая дочь Мадонны 24-летняя Лурдес Леон уже покоряет вершины модельной индустрии, ведь снимается для глянца и участвует в показах. Теперь модой увлекся сын знаменитости Дэвид. Его певица усыновила в 2006 году, а отцом ребенка стал Гай Ричи.

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Сын Мадонны устроил дефиле

В инстаграме артистка опубликовала домашнее видео с сыном Дэвидом. Он дефилирует в белом платье с принтом от бренда Mae Couture. Свой стильный образ парень дополнил очками с прямоугольной оправой.

Также звезда добавила к ролику несколько кадров, где Дэвид позирует перед камерой, как настоящая модель. "Уверенность – это все", – подписала видео Мадонна.

Реакция сети

В комментариях под заметкой восхищаются дефиле младшего сына Мадонны. Видео набрало более миллиона просмотров за несколько дней:

"Я его обожаю";

"Лучшая ходьба";

"Дэвид просто замечательный";

"Он действительно сделал это".

Но отметим, что многие негативно отреагировали на ролик знаменитости: