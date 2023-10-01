Вслід за мамою: 11-річний син Ксенії Мішиної змінив зачіску та отримав першу роботу

11-річний син української акторки Ксенії Мішиної вирішив змінити зачіску. Тепер Платон став брюнетом та навіть отримав першу роботу. Як і зіркова мама, хлопчик став актором.

Виявляється, пофарбуватися Платону довелося заради ролі у серіалі, де він знімається. Грає хлопчик там кримського татарина.

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Син Ксенії Мішиної змінив зачіску для зйомок у своєму першому серіалі. Платон раніше був русявим, як і мама, а тепер став брюнетом.



Син Ксенії Мішиної змінив зачіску / Скриншот з відео

Платон грає кримського татарина Фікрета в серіалі. Хлопчику сподобалися зйомки. Він зізнався, що його перший знімальний день пройшов добре.

Для цієї ролі потрібно було пофарбуватися. Він кримський татарин, його звати Фікрет. Там цікава історія, він і хакер, і тіктокер. Ми якось не очікували, що таке в його житті станеться. Але йому дуже подобається,

– розповіла Ксенія Мішина.

Акторка зазначила, що через зйомки Платон час від часу буде пропускати школу, але, на її думку, це цікавий досвід, про який син не пожалкує.

Зіркова мама додала, що раніше хлопчик неохоче ходив на кастинги, але цього разу вирішив спробувати.

"Все склалося швидко, його одразу затвердили і сказали: "Давайте будемо займатися, ось вам коуч. Бо ми хочемо спробувати хлопчика", – пригадала Мішина.

Ксенія Мішина розповіла про першу роботу сина: відео