Оказывается, окраситься Платону пришлось ради роли в сериале, где он снимается. Играет мальчик там крымского татарина.

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Сын Ксении Мишиной сменил прическу для съемок в своем первом сериале. Платон раньше был русым, как и мама, а теперь стал брюнетом.



Сын Ксении Мишиной сменил прическу / Скриншот с видео

Платон играет крымского татарина Фикрета в сериале. Мальчику понравились съемки. Он признался, что его первый съемочный день прошел хорошо.

Для этой роли нужно было покраситься. Он крымский татарин, его зовут Фикрет. Там интересная история, он и хакер, и тиктокер. Мы как-то не ожидали, что такое в его жизни произойдет. Но ему очень нравится,

– рассказала Ксения Мишина.

Актриса отметила, что из-за съемок Платон время от времени будет пропускать школу, но, по ее мнению, это интересный опыт, о котором сын не пожалеет.

Звездная мама добавила, что раньше мальчик неохотно ходил на кастинги, но в этот раз решил попробовать.

"Все сложилось быстро, его сразу утвердили и сказали: "Давайте будем заниматься, вот вам коуч. Потому что мы хотим попробовать мальчика", – вспомнила Мишина.

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