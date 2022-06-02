Син королеви Єлизавети II принц Ендрю заразився коронавірусом
Джерело:The Daily Mail
Середній син королеви Єлизавети II – принц Ендрю заразився коронавірусом. Через це він не з'явився на урочистому параді в Лондоні з нагоди 70-річчя правління Її Величності. Також чоловік не братиме участі в інших святкових заходах, які заплановані у Великій Британії цими днями.
Зокрема, принц пропустить богослужіння, яке заплановане на п'ятницю, 3 червня, в соборі святого Павла, що розташований у Лондоні.
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Принц Ендрю заразився коронавірусом
2 червня в Лондоні відбувся парад Trooping the Colour, який відвідали члени королівської родини. Однак громадськість звернула увагу на те, що серед дітей королеви не було принца Ендрю.
Тепер стало відомо, що чоловік захворів на COVID-19, тому перебуває на самоізоляції.
Тест на коронавірус герцога Йоркського показав позитивний результат, тому ми з прикрістю змушені повідомити, що він пропустить завтрашню службу,
– написано у заяві Букінгемського палацу 2 червня.
Святкування платинового ювілею правління Єлизавети II: головне
- Урочисті заходи з нагоди святкування 70-річчя Її Величності на престолі розпочалися 2 червня.
- Вранці королівський палац опублікував новий офіційний портрет королеви, на якому вона зображена у вестибюлі Вікторії у Віндзорському замку 25 травня цього року. На задньому плані можна побачити Круглу вежу замку та статую короля Карла II, яка стоїть у чотирикутнику замку.
- Вдень представники монаршої родини з'явилися на параді Trooping the Colour. У кареті, яка рухалася центром Лондона, можна було побачити герцогиню Корнуольську, Кейт Міддлтон, принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Згодом вони разом з Єлизаветою II та іншими членами родини вийшли на балкон Букінгемського палацу.
- Відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі з дітьми Арчі та Елізабет прилетіли до Лондона з США. Однак на балконі вони не з'являлися та публічних заходів не відвідували. Можливо, подружжя візьме участь в якійсь з запланованих подій, оскільки святкування ювілею королеви триватиме до 5 червня.
- Зазначимо, у ці дні Її Величність вперше побачила онуку Елізабет. Дівчинка народилася минулого року в США. 4 червня їй виповниться один рік. Цей день вона проведе в колі королівської сім'ї.