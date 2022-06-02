Середній син королеви Єлизавети II – принц Ендрю заразився коронавірусом. Через це він не з'явився на урочистому параді в Лондоні з нагоди 70-річчя правління Її Величності. Також чоловік не братиме участі в інших святкових заходах, які заплановані у Великій Британії цими днями.

Зокрема, принц пропустить богослужіння, яке заплановане на п'ятницю, 3 червня, в соборі святого Павла, що розташований у Лондоні.

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Принц Ендрю заразився коронавірусом

2 червня в Лондоні відбувся парад Trooping the Colour, який відвідали члени королівської родини. Однак громадськість звернула увагу на те, що серед дітей королеви не було принца Ендрю.

Тепер стало відомо, що чоловік захворів на COVID-19, тому перебуває на самоізоляції.

Тест на коронавірус герцога Йоркського показав позитивний результат, тому ми з прикрістю змушені повідомити, що він пропустить завтрашню службу,

– написано у заяві Букінгемського палацу 2 червня.

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