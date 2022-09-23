18-річний син Ілона Маска, який змінив стать, потрапив під приціл папараці: як виглядає Вів'єн

У червні син Ілона Маска і письменниці Джастін Вілсон через суд змінив стать і прізвище, бо не хотів мати нічого спільного з батьком-мільярдером. Тепер його звати не Ксав'єр, а Вів'єн. Дівчина вперше відтоді потрапила під приціл камер.

Папараці заскочили Вів'єн під час шопінгу в Санта-Моніці, Каліфорнія. Хоч дівчина всіляко прагнула віддалитися від свого заможного батька, але заїхали по неї на Tesla.

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Сина Ілона Маска вперше заскочили після зміни статі

18-річна Вів'єн Дженна Вілсон була одягнена у коричневу футболку з жовтим візерунком, темні спортивні штани, неохайно закочені на одній калоші, та сині кросівки. Дівчина розпустила довжелезне світле волосся й натягла на обличчя захисну маску. Після шопінгу з парою нових кросівок і телефоном її відвезли назад у будинок матері Джастін Вілсон.

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Слід нагадати, що в документах, які Вів'єн Дженна Вілсон подала до суду в Лос-Анджелесі, йшлося про таке: "Я вже давно не живу зі своїм біологічним батьком і не хочу бути будь-яким чином пов'язаним з ним". Натомість вона просила "визнати її жінкою" і дати прізвище матері-письменниці, з якою Ілон Маск навчався в університеті й прожив у шлюбі 8 років.

Так, у засновника Tesla і SpaceX тепер 5 синів і дві доньки. Наймолодшу Ексі Дарк Сідіріель Маск йому зі співачкою Граймс народила сурогатна мати.