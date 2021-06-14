Все почало відмовляти, – син Чапкіса назвав причину смерті легендарного танцюриста

Грег Чапкіс – син легендарного танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса – підтвердив факт смерті батька українським журналістам. Також у розмові він сказав, чому, на його думку, сталася ця трагедія.

За його словами, все через вік. Григорій Чапкіс, нагадаємо, пішов у вічність на 92 році життя. Сталося це ввечері 13 червня.

Тут детальніше Помер Григорій Чапкіс – легендарний танцюрист

Причина смерті Григорія Чапкіса, на думку його сина – вік

Син танцюриста, хореографа і судді проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса – Грег Чапкіс – підтвердив, що батька не стало ввечері 13 червня. Також він сказав, що сталося це через вік.

О 22 з чимось (помер Григорій Чапкіс – 24 канал). Ми всі все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки,

– сказав Грег Чапкіс.

Він додав, що планує прилетіти на похорон (Грег уже понад 20 років мешкає у США, де має школу танцю "Chapkis Dance"), але наразі родина ще має визначитися з усіма подробицями.

В останні дні Чапкіса підтримували дружина й донька

Грег Чапкіс також розповів, що в останні дні поруч із батьком були його донька Лілія, Грегова сестра, і дружина Міла: