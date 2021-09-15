У Свято-Успенському печерному монастирі син Ніни Матвієнко служив 12 років, аж до російської окупації Криму. Останні три роки він чернець при Ніжинській церкві Іоанна Богослова. Монастир у Бахчисараї Іван залишив через проросійські погляди братії, які йшли наперекір його світогляду.

Читайте також Шантаж, приниження та образи: блогерка Саша Пустовіт дала шокуюче інтерв'ю про чоловіка-аб'юзера

Вони проросійські. Настоятель дав благословення йти голосувати за анексію, це було обов'язково. Я не ходив, і всі це знали. Не тільки не приховував свої погляди, а й сварився через це,

– пригадав Іван Гончар.

Він відверто зізнається, що його могли б відлучити від церкви чи виселити з монастиря, якби він не був сином народної артистки Ніни Матвієнко.

"Статус мами завжди допомагав. Я сам виїхав з Криму, це було шість років тому", – пояснив Іван, якого в монастирі кличуть Януарій.

Старший син-чернець Ніни Матвієнко / Фото Gorod

Нагадаємо, 73-рінча Ніна Матвієнко благословила рішення сина піти в монастир. Іван нібито готував батьків до того, що планує стати ченцем.

Церкву в Ніжині син Ніни Матвієнко обрав неспроста. Перебратись на Чернігівщину йому допомогла художниця, яка приїжджала в Бахчисарай класти мозаїку. Її батько взяв Івана дияконом у свою церкву.