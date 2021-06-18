Син Григорія Чапкіса спростував слова батька про складні стосунки в родині

Минулого року Григорій Чапкіс зізнався, що в нього напружені стосунки з дітьми. Він почувався самотнім і нікому непотрібним. Однак після смерті танцівника його син Грег спростував ці слова. Він запевнив, що вони з батьком добре ладнали.

Під час прощання з Григорієм Чапкісом його син Грег запевнив журналістів, що в їхній родині не було труднощів, про які говорив батько. Він аргументував скандальне інтерв'ю хореографа поважним віком. За словами танцівника, ані він, ані тато не зрозуміли, звідки взялись чутки про конфлікти в сім'ї.

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Коли людина старіє, коли їй 90 з чимось років, вона робить якісь такі історії, які ми самі не розуміємо. У мене з батьком ніколи не було жодної сварки, жодної незрозумілої розмови,

– запевнив Грег Чапкіс.

Ба більше, танцівник розповів, що його сини Микола та Максим пам'ятають дідуся "як легенду і знають, що цю легенду треба продовжувати". Щоправда, Григорій Чапкіс був знайомий лише зі старшим онуком. Він приїздив до США, коли Микола був маленьким.

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Уся танцювальна родина важко переживає смерть 91-річного Григорія Чапкіса, хоч його діти усвідомлювали, що він невдовзі відійде у вічність.

"Людина старенька, давно до цього готувалися. Це не було сюрпризом. Все одно дуже важко, ця людина дуже велика й для нашої родини дуже дорога", – поділився Грег Чапкіс.

Варто наголосити, що на похороні Григорія Чапкіса вперше за довгий час зібрались всі діти та внуки легендарного хореографа. В останню путь його провели син Грег, який прилетів зі Сан-Франциско, донька Лілія, котра прибула з Італії, онуки Анна та Вітторія.