На прогулянці яхтою: Сильвестр Сталлоне захопив рідкісним фото з дружиною і доньками
Культовий голлівудський актор Сильвестр Сталлоне підкорив мережу рідкісним сімейним фото. Він оприлюднив кадр із прогулянки яхтою з дружиною та доньками.
Відомий голлівудський актор Сильвестр Сталлоне рідко ділиться світлинами та моментами зі свого життя. Але днями він опублікував на офіційній сторінці в інстаграмі рідкісне фото з родиною, що замилувало мережу.
Читайте також Влад Яма замилував кадрами із зимової прогулянки з дружиною та сином
Сімейне фото Сильвестра Сталлоне
Чуттєвий родинний знімок 74-річний актор зробив під час прогулянки яхтою. На фото він позував поряд з красунею-дружиною Дженніфер та трьома доньками – 24-річною Софією, 22-річною Сістін та 18-річною Скарлет.
Доньки актора були одягнені в стильні кофтинки та куртки. Вони підкорили мережу красою та усмішками. А Сильвестр Сталлоне постав у чорній футболці, стильному сірому головному уборі та спортивній куртці.
Сильвестр Сталлоне з доньками і дружиною / Фото з інстаграму Сталлоне
"Сімейна прогулянка", – підписав фото знаменитість. Шанувальники в коментарях висловили захоплення рідкісним кадром із Сильвестром Сталлоне.
- "Чудово, виглядаєте класно!";
- "Красиве фото";
- "Легенда";
- "Чарівна родина";
- "Красуні";
- "Виглядаєте прекрасно".
Сильвестр Сталлоне з донькою / Фото з інстаграму Сталлоне
Поділитися новиною