Культовий голлівудський актор Сильвестр Сталлоне підкорив мережу рідкісним сімейним фото. Він оприлюднив кадр із прогулянки яхтою з дружиною та доньками.

Відомий голлівудський актор Сильвестр Сталлоне рідко ділиться світлинами та моментами зі свого життя. Але днями він опублікував на офіційній сторінці в інстаграмі рідкісне фото з родиною, що замилувало мережу.

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Сімейне фото Сильвестра Сталлоне

Чуттєвий родинний знімок 74-річний актор зробив під час прогулянки яхтою. На фото він позував поряд з красунею-дружиною Дженніфер та трьома доньками – 24-річною Софією, 22-річною Сістін та 18-річною Скарлет.

Доньки актора були одягнені в стильні кофтинки та куртки. Вони підкорили мережу красою та усмішками. А Сильвестр Сталлоне постав у чорній футболці, стильному сірому головному уборі та спортивній куртці.



Сильвестр Сталлоне з доньками і дружиною / Фото з інстаграму Сталлоне

"Сімейна прогулянка", – підписав фото знаменитість. Шанувальники в коментарях висловили захоплення рідкісним кадром із Сильвестром Сталлоне.

"Чудово, виглядаєте класно!";

"Красиве фото";

"Легенда";

"Чарівна родина";

"Красуні";

"Виглядаєте прекрасно".



Сильвестр Сталлоне з донькою / Фото з інстаграму Сталлоне