Культовый голливудский актер Сильвестр Сталлоне покорил сеть редким семейным фото. Он обнародовал кадр с прогулки на яхте с женой и дочерьми.

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне редко делится фотографиями и моментами из своей жизни. Но на днях он опубликовал на официальной странице в Инстаграме редкое фото с семьей, что очаровало сеть.

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Семейное фото Сильвестра Сталлоне

Чувственный семейный снимок 74-летний актер сделал во время прогулки на яхте. На фото он позировал рядом с красавицей-женой Дженнифер и тремя дочерьми – 24-летней Софией, 22-летней Систин и 18-летней Скарлет.

Дочери актера были одеты в стильные кофточки и куртки. Они покорили сеть красотой и улыбками. А Сильвестр Сталлоне предстал в черной футболке, стильном сером головном уборе и спортивной куртке.



Сильвестр Сталлоне с дочками и женой / Фото из инстаграма Сталлоне

"Семейная прогулка", – подписал фото знаменитость. Поклонники в комментариях выразили восхищение редким кадром с Сильвестром Сталлоне.

"Отлично, выглядите классно!";

"Красивое фото";

"Легенда";

"Волшебная семья";

"Красавицы";

"Выглядите прекрасно".

Сильвестр Сталлоне с дочками и женой / Фото из инстаграма Сталлоне