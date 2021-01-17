На прогулке на яхте: Сильвестр Сталлоне очаровал редким фото с женой и дочками
Культовый голливудский актер Сильвестр Сталлоне покорил сеть редким семейным фото. Он обнародовал кадр с прогулки на яхте с женой и дочерьми.
Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне редко делится фотографиями и моментами из своей жизни. Но на днях он опубликовал на официальной странице в Инстаграме редкое фото с семьей, что очаровало сеть.
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Семейное фото Сильвестра Сталлоне
Чувственный семейный снимок 74-летний актер сделал во время прогулки на яхте. На фото он позировал рядом с красавицей-женой Дженнифер и тремя дочерьми – 24-летней Софией, 22-летней Систин и 18-летней Скарлет.
Дочери актера были одеты в стильные кофточки и куртки. Они покорили сеть красотой и улыбками. А Сильвестр Сталлоне предстал в черной футболке, стильном сером головном уборе и спортивной куртке.
Сильвестр Сталлоне с дочками и женой / Фото из инстаграма Сталлоне
"Семейная прогулка", – подписал фото знаменитость. Поклонники в комментариях выразили восхищение редким кадром с Сильвестром Сталлоне.
- "Отлично, выглядите классно!";
- "Красивое фото";
- "Легенда";
- "Волшебная семья";
- "Красавицы";
- "Выглядите прекрасно".
Сильвестр Сталлоне с дочками и женой / Фото из инстаграма Сталлоне
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