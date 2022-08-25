Сильвестр Сталлоне розлучається з дружиною після 25 років шлюбу, – ЗМІ
Джерело:Closer Weekly
24 серпня у мережі з'явились чутки, що знамените подружжя Сталлоне перебуває у процесі розлучення. Ініціатором виступила дружина Дженніфер.
Американка вже подала на розлучення 19 серпня в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. Як причину їхнього розставання 54-річна жінка заявила, що шлюб між сторонами "безповоротно зруйнований".
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Втім, Дженніфер не вимагає надмірного поділу коштів, а хоче, щоб усі сімейні активи були справедливо розподілені. Проте у документах вона казала, що "чоловік навмисно розтратив, виснажив та/або розтратив сімейне майно, що мало несприятливий економічний вплив на сімейне майно". Тому на час розлучення вона просить заборони "продавати, передавати, поступатися, обтяжувати чи розпоряджатися будь-якими активами" Сильвестру. Зокрема вона хоче жити у їхньому сімейному будинку, доки триватиме шлюборозлучний процес.
Подружжя Сталлоне розлучається після 25 років шлюбу / Фото з інстаграму актора
"Люблю свою сім'ю. Ми мирно та конфіденційно розв'язуємо ці особисті проблеми", – сказав Сталлоне через свого представника про цю ситуацію.
Також жінка хоче, аби позбутись прізвища Сталлоне та повернути дівоче Флавін.
Варто зазначити, що перші чутки про розлучення "вилізли" у вівторок 23 серпня, коли 76-річний Сталлоне зробив татуювання на місці обличчя його дружини Дженніфер.
Що відомо про шлюб пари
- У травні 2022 року Сильвестр та Дженніфер святкували "срібне весілля" – 25 років. Вони щасливо вітали один одного зі знаковою датою.
- У шлюбі з дружиною в Сильвестра народилось троє дітей – Софія Роуз, Сістін Роуз та Скарлет Роуз.
Дорослі доньки та дружина Сталлоне / Фото з інстаграму актора
- До цього чоловік вже двічі був одружений: з Сашою Зак (1974 – 1985) та Бриджит Нільсен (1985 – 1987). Від першої він має двох дітей: синів Сейджа і Серджіо Мунблуд. На жаль, старшого Сейджа у віці 36 років знайшли мертвим у 2012 році.
- Оскільки Сталлоне мав беззаперечну славу у Голлівуді, то мав стосунки з багатьма зірками, зокрема з моделями Сюзан Ентон, Енджі Еверхат і Памелою Андерсон.