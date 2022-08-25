Сильвестр Сталлоне розлучається з дружиною після 25 років шлюбу, – ЗМІ

24 серпня у мережі з'явились чутки, що знамените подружжя Сталлоне перебуває у процесі розлучення. Ініціатором виступила дружина Дженніфер.

Американка вже подала на розлучення 19 серпня в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. Як причину їхнього розставання 54-річна жінка заявила, що шлюб між сторонами "безповоротно зруйнований".

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Втім, Дженніфер не вимагає надмірного поділу коштів, а хоче, щоб усі сімейні активи були справедливо розподілені. Проте у документах вона казала, що "чоловік навмисно розтратив, виснажив та/або розтратив сімейне майно, що мало несприятливий економічний вплив на сімейне майно". Тому на час розлучення вона просить заборони "продавати, передавати, поступатися, обтяжувати чи розпоряджатися будь-якими активами" Сильвестру. Зокрема вона хоче жити у їхньому сімейному будинку, доки триватиме шлюборозлучний процес.



Подружжя Сталлоне розлучається після 25 років шлюбу / Фото з інстаграму актора

"Люблю свою сім'ю. Ми мирно та конфіденційно розв'язуємо ці особисті проблеми", – сказав Сталлоне через свого представника про цю ситуацію.

Також жінка хоче, аби позбутись прізвища Сталлоне та повернути дівоче Флавін.

Варто зазначити, що перші чутки про розлучення "вилізли" у вівторок 23 серпня, коли 76-річний Сталлоне зробив татуювання на місці обличчя його дружини Дженніфер.

Що відомо про шлюб пари

У травні 2022 року Сильвестр та Дженніфер святкували "срібне весілля" – 25 років. Вони щасливо вітали один одного зі знаковою датою.

У шлюбі з дружиною в Сильвестра народилось троє дітей – Софія Роуз, Сістін Роуз та Скарлет Роуз.



Дорослі доньки та дружина Сталлоне / Фото з інстаграму актора