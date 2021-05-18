Сильвестр Сталлоне показав романтичне фото з дружиною у 24 річницю шлюбу

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне разом з дружиною Дженніфер Флавін святкує 24 роки з весілля. З нагоди свята він опублікував зворушливу світлину з коханою.
Знаменитий актор Сильвестр Сталлоне є справжнім сім'янином, а його родина – одна з найміцніших у Голлівуді. Цьогоріч він відсвяткував 24 річницю шлюбу з коханою Дженніфер Флавін.
Цікаво Емма Вотсон вперше прокоментувала чутки про весілля
Сильвестр Сталлоне з дружиною
Зіркове подружжя позувало перед об'єктивом щасливе та усміхнене. Ймовірно, вони зробили світлину у своєму маєтку в Лос-Анджелесі.
Сильвестр Сталлоне постав у синій футболці, а його дружина – в білосніжній кофтинці та з гарними бірюзовими сережками. На обличчі вона зробила ніжний макіяж. Дженніфер Флавін виповнилося 52-роки, та вона однаково досі підкорює мережу красою.
З річницею весілля знову! Час летить, але у мене щасливе життя завдяки дружині та сім'ї,
– написав Сталлоне під фото.
Сильвестр Сталлоне з дружиною / Фото з інстаграму Сильвестра Сталлоне
Шлюб Сталлоне та Флавін
- Пара зустрічалась 9 років. Зауважимо, що під час тривалого роману Сильвестр та Дженніфер публічно заявляли про розрив. Але не пройшло й року, як вони знову поверталися один до одного. З того часу вони нерозлучні.
- У 1997 році зірка одружився з Дженніфер. Весільна церемонія відбулася в одному з готелів Лондона.
- До офіційного шлюбу в пари народилась перша спільна донька Софія. Згодом на світ з'явилися доньки Сістін та Скарлет. Зараз вони будують свою кар'єру в кіно та модельній індустрії.