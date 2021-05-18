Знаменитый актер Сильвестр Сталлоне является настоящим семьянином, а его семья – одна из самых крепких в Голливуде. В этом году он отпраздновал 24 годовщину брака с любимой Дженнифер Флавин.

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Сильвестр Сталлоне с женой

Звездные супруги позировали перед объективом счастливые и улыбающиеся. Вероятно, они сделали фотографию в своем поместье в Лос-Анджелесе.

Сильвестр Сталлоне предстал в синей футболке, а его жена – в белоснежной кофточке и с красивыми бирюзовыми серьгами. На лице она сделала нежный макияж. Дженнифер Флавин исполнилось 52 года, и она все равно до сих пор покоряет сеть красотой.

С годовщиной свадьбы снова! Время летит, но у меня счастливая жизнь благодаря жене и семье,

– написал Сталлоне под фото.



Сильвестр Сталлоне с женой / Фото из инстаграма Сильвестра Сталлоне

Брак Сталлоне и Флавин