Знаменитий актор Сильвестр Сталлоне є справжнім сім'янином, а його родина – одна з найміцніших у Голлівуді. Цьогоріч він відсвяткував 24 річницю шлюбу з коханою Дженніфер Флавін.

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Сильвестр Сталлоне з дружиною

Зіркове подружжя позувало перед об'єктивом щасливе та усміхнене. Ймовірно, вони зробили світлину у своєму маєтку в Лос-Анджелесі.

Сильвестр Сталлоне постав у синій футболці, а його дружина – в білосніжній кофтинці та з гарними бірюзовими сережками. На обличчі вона зробила ніжний макіяж. Дженніфер Флавін виповнилося 52-роки, та вона однаково досі підкорює мережу красою.

З річницею весілля знову! Час летить, але у мене щасливе життя завдяки дружині та сім'ї,

– написав Сталлоне під фото.



Сильвестр Сталлоне з дружиною / Фото з інстаграму Сильвестра Сталлоне

Шлюб Сталлоне та Флавін