Сідай на ведмедя і скачи в Сибір, – Макс Барських жорстко звернувся до російських зірок

Український виконавець Макс Барських почав підтримувати Україну після російського вторгнення. Також він різко звернувся до зірок шоубізнесу країни-агресора.

Співак Макс Барських оприлюднив нове відеозвернення. Він, не підбираючи ласкавих слів, звернувся до представників російського шоубізнесу.

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Макс Барських звернувся до російського шоубізу

Артист знову звернувся до Тіматі після перепалки з ним. Він заявив, що репер "без своїх папіків" нічого не вартий.

"Тіматі, знай, що дві твої дірки вже давно зайняті. Я не розумію, як ти знайшов час, щоб звільнити свій рот і пред'явити до мене якісь висловлювання, коли бачиш, як громадяни РФ вбивають людей, трощать міста. Краще сиди мовчки і йди рятуй свою напівбанкрутну компанію. І досить сипати свої погрози, ти нічого із себе не представляєш без допомоги своїх папіків", – сказав Макс Барських.

Також виконавець звернувся до співачки Слави, яка розкритикувала Барських за його слова про Росію.

Слава, ти лицемірка. Нещодавно співала мені оди кохання, а зараз відкрила рот і смердить. Якщо ти так пишаєшся тим, що робить Росія з Україною, то сідай на ведмедя і скачи в Сибір, бий у груди та кричи: "Росія-матінка",

– висловився знаменитість.

Макс Барських подякував Instagram за те, що "позбавив нас від присутності Бузової та її нескінченного потоку непотрібної нікому інформації", а також російським артистам, які не бояться підтримувати Україну.

"Я хочу подякувати кожному російському артисту, який виступив на підтримку України. Дякую вам величезне! Це дуже важливо для України та українського народу. І ми сміливо можемо назвати вас братами. А всі мовчазні – удачі вам та успіхів", – підсумував Барських.

Макс Барських звернувся до російських зірок:

Зауважимо, українські зірки по-різному реагують на риторику Макса Барських. Адже співак довгий час працював у Росії та отримував там нагороди, хоч в Україні йшла війна на Донбасі, та тепер критикує ту країну, в якій заробив десятки тисяч доларів.