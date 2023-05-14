Швеція всьоме перемогла на Євробаченні-2023

Швеція – переможець Євробачення-2023! Цього року її представляла Loreen з піснею Tattoo. Саме її виступ найбільше сподобався глядачам та професійному журі різних країн, які віддали найбільшу кількість балів.

Ім'я переможця Євробачення-2023 стало відомо 13 травня. Саме цього вечора в британському Ліверпулі відгримів грандіозний фінал пісенного конкурсу, де виступили представники 26 країн, зазначає 24 Канал.

До теми Фінал Євробачення-2023 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Ліверпуля

На українську вечірку в Британії з'їхалися прихильники Євробачення з різних країн світу. Ще мільйони глядачів по всій планеті спостерігали за пісенним конкурсом онлайн.

Швеція – переможець Євробачення-2023

Як і пророкували букмекери, переможницею Євробачення-2023 стала представниця Швеції – Loreen, яка виступала з піснею Tattoo. Вона отримала 583 бали від журі та глядачів з усього світу.

Виступ Loreen у фіналі Євробачення-2023: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023: головне

У 2022 році перемогу на пісенному конкурсі здобув український гурт Kalush Orchestra. Музиканти отримали 631 бал від суддів і глядачів.

Згідно з правилами конкурсу, цього року Євробачення мала приймати Україна, однак через безпекову ситуацію його вирішили перенести до Великої Британії, у місто Ліверпуль.

Хоча Євробачення провели не в нас, але від імені України. Серед зіркових гостей у півфіналах і фіналі були відомі українські артисти, а однією з ведучих – Юлія Саніна.

У Нацвідборі перемогу здобув гурт TVORCHI з треком Heart Of Steel. Саме він поїхав у Ліверпуль. Напередодні фіналу хлопці зазначали, що для них головне не перемога, а гідне представлення своєї країни.

Під час виступу артистів у фіналі Євробачення-2023 їхнє рідне місто – Тернопіль росіяни атакували ракетами. У прямому ефірі з Ліверпуля TVORCHI підтримали земляків. Попри все Україна не здається і ніколи не здасться. Вони співали на весь світ за кожного з нас.

Лорін принесла Швеції сьому перемогу, а також стала другою в історії пісенного конкурсу артисткою, яка перемогла двічі. Першим був Логан, який перемагав у 1980 та 1987 роках.