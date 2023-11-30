У рамках нещодавньої дипломатичної операції шведська спадкоємиця висловила свою підтримку та вдячність людям, які служать в українських Збройних Силах.

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Кронпринцеса Швеції Вікторія разом з чоловіком зустрілися з українськими військовими

У рамках зустрічі гостей було поінформовано про останні події у підготовці українських військовослужбовців, які наразі проходять базовий загальновійськовий курс у Східній Англії. Крім того, спілкуючись із досвідченими командирами рот і взводів, високоповажні особи заглибилися в тонкощі російсько-української війни.

Так, на знак солідарності шведська спадкоємиця висловила непохитну підтримку українському народу в умовах незаконного вторгнення російських окупаційних військ на українську землю.

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