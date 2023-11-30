У рамках нещодавньої дипломатичної операції шведська спадкоємиця висловила свою підтримку та вдячність людям, які служать в українських Збройних Силах.
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Кронпринцеса Швеції Вікторія разом з чоловіком зустрілися з українськими військовими
У рамках зустрічі гостей було поінформовано про останні події у підготовці українських військовослужбовців, які наразі проходять базовий загальновійськовий курс у Східній Англії. Крім того, спілкуючись із досвідченими командирами рот і взводів, високоповажні особи заглибилися в тонкощі російсько-української війни.
Так, на знак солідарності шведська спадкоємиця висловила непохитну підтримку українському народу в умовах незаконного вторгнення російських окупаційних військ на українську землю.
Що таке операція Interflex
- З метою зміцнення військового потенціалу в червні 2022 року розпочали операцію Interflex, головною метою якої було навчити 30 000 військовослужбовців до кінця 2023 року.
- Ця навчальна програма охоплює різні найважливіші аспекти, такі як поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, навчання прав про збройні конфлікти та тактики патрулювання. Крім того, є підвищення кваліфікації для українських морських піхотинців.
- Зазначимо, курс триває близько п'яти тижнів.
- Відомо, що загальна кількість українських солдатів, які пройшли підготовку у Великій Британії від 2014 року вже перевищує 52 тисячі осіб.