Хлопець зробив пропозицію коханій у нестандартний спосіб. Він замість звичайної обручки освідчився за допомогою кільця від ключів. Водночас це не завадило дівчині погодитись на пропозицію хлопця.

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PARFENIUK освідчився своїй дівчині

Ілля зробив пропозицію у своєму рідному місті Каневі. І відбулося це ще пів року тому – у липні. Під час романтичної прогулянки містом Парфенюк став на одне коліно і попросив руки Сімбочки. Блогерка не гаяла часу і погодилася на пропозицію коханого, відповівши "так".

Цікаво, що артист вибрав не традиційну каблучку, а кільце від ключів.

Зіркова пара не розголошувала новину раніше, оскільки Сімбочка боялася негативу від публіки. Втім, зрештою через пів року вони наважилися поділитися радісно звісткою.

Хто такий PARFENIUK

Це молодий український співак, який здобув популярність після того, як в мережі завірусилося відео, де він виконує трек "Провела екскурсію" просто в маршрутці.

Артист родом з Канева, Черкаської області. Він займається музикою ще з дитинства. Зокрема, на чотири роки дядько подарував хлопцю гармошку. Пізніше Ілля навчився грати майже на всіх музичних інструментах.

Після публікації пісні "Провела екскурсію" PARFENIUK вирішив активно розвиватися в музичній сфері. До цього він працював офіціантом та дитячим аніматором.

Всього в артиста зараз 6 треків: "Провела екскурсію", "Відриваючись", "Долоні", "Поряд", "Повільно", "Мала". Всі з них є дуже популярні в тіктоці.

Цікаво, що в кліпі на пісню "Поряд" вперше з'явилася дівчина виконавця блогерка Сімбочка. У відео вона постала без свого сценічного образу.

PARFENIUK – "Поряд": дивіться відео онлайн