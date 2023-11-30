Хлопець зробив пропозицію коханій у нестандартний спосіб. Він замість звичайної обручки освідчився за допомогою кільця від ключів. Водночас це не завадило дівчині погодитись на пропозицію хлопця.
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PARFENIUK освідчився своїй дівчині
Ілля зробив пропозицію у своєму рідному місті Каневі. І відбулося це ще пів року тому – у липні. Під час романтичної прогулянки містом Парфенюк став на одне коліно і попросив руки Сімбочки. Блогерка не гаяла часу і погодилася на пропозицію коханого, відповівши "так".
Зіркова пара не розголошувала новину раніше, оскільки Сімбочка боялася негативу від публіки. Втім, зрештою через пів року вони наважилися поділитися радісно звісткою.
Хто такий PARFENIUK
- Це молодий український співак, який здобув популярність після того, як в мережі завірусилося відео, де він виконує трек "Провела екскурсію" просто в маршрутці.
- Артист родом з Канева, Черкаської області. Він займається музикою ще з дитинства. Зокрема, на чотири роки дядько подарував хлопцю гармошку. Пізніше Ілля навчився грати майже на всіх музичних інструментах.
- Після публікації пісні "Провела екскурсію" PARFENIUK вирішив активно розвиватися в музичній сфері. До цього він працював офіціантом та дитячим аніматором.
- Всього в артиста зараз 6 треків: "Провела екскурсію", "Відриваючись", "Долоні", "Поряд", "Повільно", "Мала". Всі з них є дуже популярні в тіктоці.
- Цікаво, що в кліпі на пісню "Поряд" вперше з'явилася дівчина виконавця блогерка Сімбочка. У відео вона постала без свого сценічного образу.
PARFENIUK – "Поряд": дивіться відео онлайн
- Більшість треків співака на любовну тематику. Він поділився, що пише про це, оскільки це саме те, що всі завжди хочуть чути: "Це невіддільна частина нашого життя. Ми всі любимо, любили, або будемо любити. Про війну зараз багато хто пише, я туди не лізу, багато зараз артистів, які цим займаються. Люди хочуть відволіктись від цього і хочуть почути щось щире, душевне. Всі вже втомились. От я цим і займаюсь".