В рамках недавней дипломатической операции шведская наследница выразила свою поддержку и благодарность людям, служащим в украинских Вооруженных Силах.
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Кронпринцесса Швеции Виктория вместе с мужем встретились с украинскими военными
В рамках встречи гостей было проинформировано о последних событиях в подготовке украинских военнослужащих, которые проходят базовый общевоенный курс в Восточной Англии. Кроме того, общаясь с опытными командирами рот и взводов, достопочтенные лица углубились в тонкости русско-украинской войны.
Так, в знак солидарности шведская наследница выразила твердую поддержку украинскому народу в условиях незаконного вторжения российских оккупационных войск на украинскую землю.
Что такое операция Interflex
- С целью укрепления военного потенциала в июне 2022 года приступили к операции Interflex, главной целью которой было обучить 30 000 военнослужащих к концу 2023 года.
- Эта учебная программа включает различные важнейшие аспекты, такие как обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, обучение прав о вооруженных конфликтах и тактике патрулирования. Кроме того, есть повышение квалификации для украинских морских пехотинцев.
- Отметим, курс длится около пяти недель.
- Известно, что общее количество украинских солдат, которые прошли подготовку в Великобритании с 2014 года, уже превышает 52 тысячи человек.