"Хочеться слухати знову і знову": новий трек SHUMEI про кохання заполонив мережу

Днями український співак SHUMEI потішив фанів новою прем'єрою. Він випустив романтичну композицію "Волосся". Пісня захоплює слухачів своєю ніжністю та глибоким змістом.

Так, кліп на трек вже переглянули понад 75 тисяч разів, залишили тисячі лайків та сотні коментарів. До того ж фани зауважили, що під час прослуховування композиції в них виникають мурахи, а згодом хочеться слухати трек знову і знову.

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SHUMEI презентував нову пісню

У композиції "Волосся" яскраво відображені глибокі емоції та почуття, які вирують у серці людини в моменти глибокої та щирої любові.

Ця пісня є особливою, оскільки розкриває кохання з іншої сторони, з трепетної,

– зазначив співак.

Виконавець також випустив захоплюючий кліп на трек, який ідеально доповнює музичний шедевр. У відео панує чарівна атмосфера, де показано рояль, який грає композицію без будь-якого втручання людини.

SHUMEI – "Волосся": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Фани в захваті від треку. У коментарях під відеороботою шанувальники зауважили, що від треку "мурашки по шкірі" та його хочеться переслуховувати знову і знову.