"Хочеться слухати знову і знову": новий трек SHUMEI про кохання заполонив мережу
Джерело:SHUMEI
Днями український співак SHUMEI потішив фанів новою прем'єрою. Він випустив романтичну композицію "Волосся". Пісня захоплює слухачів своєю ніжністю та глибоким змістом.
Так, кліп на трек вже переглянули понад 75 тисяч разів, залишили тисячі лайків та сотні коментарів. До того ж фани зауважили, що під час прослуховування композиції в них виникають мурахи, а згодом хочеться слухати трек знову і знову.
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SHUMEI презентував нову пісню
У композиції "Волосся" яскраво відображені глибокі емоції та почуття, які вирують у серці людини в моменти глибокої та щирої любові.
Ця пісня є особливою, оскільки розкриває кохання з іншої сторони, з трепетної,
– зазначив співак.
SHUMEI – "Волосся": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Фани в захваті від треку. У коментарях під відеороботою шанувальники зауважили, що від треку "мурашки по шкірі" та його хочеться переслуховувати знову і знову.
- "Той випадок, коли гарний не тільки голос, але й сенс кожної пісні. Дякую";
- "У SHUMEI завжди тексти зі змістом. Під час прослуховування ти ніби переживаєш цілу історію. Чудова динамічна пісня, хочеться слухати знову і знову";
- "Я в захваті! Дякую за вашу творчість. Прекрасна пісня";
- "Яка глибина у словах. Нарешті розцвіла нова, талановита ера виконавців";
- "Той випадок, коли прослухав один раз, хочеться слухати знову і знов. Дякую, SHUMEI, за душевність пісень";
- "Це нереально красиво! Мурашки від початку...На повторі";
- "Дуже гарна музика і глибокі слова".