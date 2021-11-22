Недавно стало известно, что 8 марта 2022 планируется концерт российского шансонье Михаила Шуфутинского. Выступление в Киеве якобы должно было состояться, несмотря на визиты артиста в Россию.Однако спикер ГПСУ Андрей Демченко заверил, что пограничники владеют информацией о его незаконных посещениях оккупированного Крыма.
Важно Российский артист Шуфутинский, посещавший Крым, планирует концерт в Украине: сеть возмущена
Пограничники готовы к приезду Шуфутинского
Андрей Демченко сообщил, что пограничники будут действовать в соответствии с законодательными нормами, если Михаил Шуфутинский попытается приехать в Украину.
Ежедневно Государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд в Украину,
– рассказал спикер ГПСУ.
"В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно быть в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд в Украину, если будут подтверждены факты. Что касается данной особы, то в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории", – добавил Демченко.
Что известно о концерте Шуфутинского
- Артист планирует выступить во Дворце спорта в Киеве. Его концерт "За милых Дам, или 30 лет спустя" должен состояться 8 марта 2022 года.
- Билеты на выступление россиянина недешевые. Их цена составляет от 590 гривен до 6 тысяч гривен.
- Новость о концерте Шуфутинского спровоцировала шквал критики пользователей сети. Поэтому возможность комментирования сообщения о выступлении была заблокирована.
- Михаил Шуфутинский очень часто бывает в незаконно оккупированном Крыму. За это в 2017 году он был внесен в базу "Миротворец".