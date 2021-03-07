Известный украинский шоумен Julik в канун 8 Марта опубликовал забавный ролик, которым изрядно рассмешил пользователей сети. На видео мужчина предстал в образе девушки и с бритвой в руках.

Шоумен решил обыграть типичную ситуацию, которая возможна в день, когда все женщины отовсюду принимают поздравления по случаю своего праздника.

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Смешное видео Julik

В ролике Julik в образе девушки разговаривает по телефону с вымышленной подругой Светланой и рассказывает детали празднования 8 Марта. Во время этого Julik показывает приготовления к празднику – бреет ноги.

Для того, чтобы видео получилось очень атмосферным, шоумен надел парик белого цвета, использовал фен и поразил поклонников безупречной актерской игрой.

Подписчикам звезды такое видео изрядно понравилось, ведь под постом они оставляют много положительных комментариев.