В парике и с бритвой в руках: шоумен Julik рассмешил забавным роликом в канун 8 Марта
Известный украинский шоумен Julik в канун 8 Марта опубликовал забавный ролик, которым изрядно рассмешил пользователей сети. На видео мужчина предстал в образе девушки и с бритвой в руках.
Источник:инстаграм Julik
Шоумен решил обыграть типичную ситуацию, которая возможна в день, когда все женщины отовсюду принимают поздравления по случаю своего праздника.
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Смешное видео Julik
В ролике Julik в образе девушки разговаривает по телефону с вымышленной подругой Светланой и рассказывает детали празднования 8 Марта. Во время этого Julik показывает приготовления к празднику – бреет ноги.
Для того, чтобы видео получилось очень атмосферным, шоумен надел парик белого цвета, использовал фен и поразил поклонников безупречной актерской игрой.
Подписчикам звезды такое видео изрядно понравилось, ведь под постом они оставляют много положительных комментариев.
- Актер!
- Julik, ты действительно ноги побрил?
- До слез!
- Классно! Спасибо за настроение!
- Это так знакомо! Посмеялась от души!
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