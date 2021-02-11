Julik заінтригував мережу фото з Олею Поляковою та Дзідзьом
Український музикант і шоумен Julik поділився світлиною, де зображений з колегами по цеху – Олею Поляковою та Дзідзьом. Селфі Julik зробив під час співпраці з артистами.
Джерело:інстаграм Julik
Шоумен Julik вкотре заінтригував прихильників. Він оприлюднив цікаве фото, де позує з відомими виконавцями.
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Julik з Поляковою та Дзідзьом
Музикант позував з артистами у студії Дзідзя, про що зазначив у геолокації. Оля Полякова постала перед камерою без макіяжу, у комфортному, повсякденному вбранні. Усі троє щиро усміхалися. Julik став аранжувальником нової композиції Дзідзя та Полякової, яку вони записали в дуеті.
Схоже, що знаменитості задоволені результатом роботи і вже скоро поділяться з шанувальниками музичною новинкою.
"Робота кипить! Записали щось нереально класне!", – написав у публікації Julik.
Julik з Олею Поляковою та Дзідзьо / Фото з інстаграму Julik
Підписників шоумена такий допис неабияк зацікавив та викликав справжній ажіотаж в коментарях.
- Гадаю, це буде щось бомбезне!
- Чекаємо шедевру!
- Реально класне!
- Круто!
- Бомба!
- Вітаю!
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