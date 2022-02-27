Шоумен Julik італійською розповів, як каже синові про війну і вчить готувати коктейлі Молотова

Український шоумен Julik звернувся до італійського народу та Європейського Союзу. Він закликав допомогти зупинити війну.

Композитор і музикант Julik заговорив італійською. Він звернувся до італійців та Європейського Союзу.

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Julik випустив відеозвернення

Шоумен сказав, що хоче розповісти про ситуацію в Україні. Він наголосив, що Росія атакує Україну та намагається знищити нашу владу. Через це йому доводиться пояснювати синові, що таке війна й розповідати про коктейлі Молотова.

Я ніколи не думав, що мені доведеться пояснювати своєму 6-річному синові, що таке війна і як готувати коктейль Молотова… Україна сильна і незалежна! Ми єдині й цим хочемо показати всьому світу, що ми не здамося! Український народ висловлює вдячність Збройним Силам України, Територіальній обороні та всім, хто не пропускає російських загарбників на нашу землю!

– заявив Julik.

"Тепер я звертаюся до італійського народу та Європейського Союзу. Допоможіть нам зупинити війну! Росія не буде задоволена Україною, і якщо ми її не зупинимо, вона обов’язково постукає у двері ваших будинків! Можливо, я не вмію воювати зі зброєю, але знаю, що мої слова обов’язково допоможуть нам об’єднатися проти спільного ворога", – підсумував артист.

Нагадаємо, ще напередодні російського вторгнення Julik долучився до прямого ефіру італійського радіо. Тоді він поділився, що Україна переживає непростий період.

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