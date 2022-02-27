Композитор и музыкант Julik заговорил на итальянском. Он обратился к итальянцам и Европейскому Союзу.

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Julik выпустил видеообращение

Шоумен сказал, что хочет рассказать о ситуации в Украине. Он подчеркнул, что Россия атакует Украину и пытается уничтожить нашу власть. Поэтому ему приходится объяснять сыну, что такое война и рассказывать о коктейлях Молотова.

Я никогда не думал, что мне придется объяснять своему 6-летнему сыну, что такое война и как готовить коктейль Молотова… Украина сильная и независимая! Мы едины и этим хотим показать всему миру, что мы не сдадимся! Украинский народ выражает благодарность Вооруженным Силам Украины, Территориальной обороне и всем, кто не пропускает российские захватчики на нашу землю!

– заявил Julik.

"Теперь я обращаюсь к итальянскому народу и Европейскому Союзу. Помогите нам остановить войну! Россия не будет довольна Украиной, и если мы ее не остановим, она обязательно постучатся в двери ваших домов! Возможно, я не умею воевать с оружием, но знаю, что мои слова обязательно помогут нам объединиться против общего врага", – подытожил артист.

Напомним, еще перед российским вторжением Julik присоединился к прямому эфиру итальянского радио. Тогда он поделился с тем, что Украина переживает непростой период.

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