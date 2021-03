В субботу, 27 марта 2021 года, состоялся 10 выпуск грандиозного шоу "Маска". Судьи были озадачены, ведь на сцене появилась новая маска. Чем еще удивлял проект – читайте в материале.

Луна

Первой на сцену яркого проекта вышла новая маска в качестве гостя. Звездная гостья подсказала, что ее звездная карьера началась с моды и фотосессии, поэтому судьи-детективы решили, что это может быть Екатерина Сильченко или Алла Костромичева. Луна исполнила песню Frank Sinatra "New York, New York".

Судьи должны были сразу отгадать, кто это, ведь на проекте "Маска" гость должен сразу демонстрировать свое лицо. Оказалось, что за Луной скрывалась – Надежда Мейхер.

Лягушонок

Следующим на сцену шоу "Маска" вышел Лягушонок. Послушав подсказки, судьи-детективы сделали выводы, что персонаж в жизни лысый и маленький. А также, что на одном из шоу ему не дали шанса спеть. Персонаж исполнил песню Верки Сердючки "Тук-Тук-Тук".

Стрекоза

Судьи считают эту маску наиболее загадочной, ведь до сих пор не понимают, кто скрывается за этим образом. В подсказках Стрекоза рассказала, что не участвовала ни в каких танцевальных шоу. Также отметила, что за годы сменила свой имидж. Звездные детективы были удивлены, ведь Стрекоза пела мужским голосом песню Hozier "Take Me To Church".

Носорог

На шоу "Маска" Носорог рассказал, что это премьер-министр, веселый клоун и стальной силач. Персонаж исполнил песню "Цвет настроения синий". Судьи считают, что за образом скрывается спортсмен, поэтому считают, что после шоу он должен продолжить танцевать и петь. Однако Носорог сообщил, что из-за таких танцев он уже стал спортсменом.

Дракон

В своих подсказках герой рассказал, что он смог завоевать настоящую принцессу, которая очень известна. Судьи решили, что это может быть Дмитрий Ступка. Кроме этого, были версии, что это Тарас Тополя или Арсен Мирзоян.

Циклоп

На шоу "Маска" Циклоп рассказала, что имеет 2 имени и 2 фамилии. Также отметила, что если сложить день и месяц ее рождения, то получится цифра 21. Циклоп исполнила песню #2Маши "Босая". Судьи-детективы убеждены, что за образом скрывается – Jerry Heil.

Сом

В подсказках Сом рассказал о том, что обязательно указано в его райдере. Из этого судьи сделали вывод, что это может быть Антон Савлепов. Однако хороший английский язык изменил мнение на Иракли Макацарию. Сом исполнил песню Opus "Live is Life".

Солнце

На шоу "Маска" Солнце призналось, что она звезда не только для Украины. Судьи возмущены, ведь персонаж никогда ничего конкретного не говорит. Участница исполнила песню Loreen "Euphoria".