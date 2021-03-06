У 7 випуску грандізного шоу “Маска”, який відбувся 6 березня 2021 року, зіркові детективи опинилися на екваторі проєкта. Що вражало у новому епізоді – читайте у матеріалі.

Махаон

Гостем грандіозного шоу стала маска, яка ховалася за образом Махаона. До того ж він додав, що один герой проєкту вже за нього згадував.

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Персонаж виконав пісню Алли Пугачової "Нас бьют, мы летаем". Судді не могли одразу зрозуміти, чи це чоловік, чи жінка, тому одразу запитали про це у персонажа. Проте Махаон ще більше заплутав суддів.

Жабеня

Персонаж у підказці розповів, що він зараз закоханий та все знає про те, як шукати кохання. Суддів це наштовхнуло на думку, що він одружений. У суддів було багато версій, хто це може бути, проте так й не змогли визначитися. Крім того, Жабеня напросилося знятися в фільми Дзідзьо.

Троянда

Маска повідомила глядачам, що вона неодноразово приміряла різні образи, тому судді подумали, що це якась відома акторка. Троянда виконала пісню Niletto "Любимка". Андрій Данилко запитав у персонажа, чи є у неї тату у вигляді троянди.

Сом

Сом зізнався, що у нього з Дзідзьо є один спільний секрет. Судді вирішили, що цей секрет – борода. Крім того, персонаж зазначив, що його основна сфера це кіно, але тепер задумався над професією вокаліста.

Судді вирішили запитати, що означає підказка – цифра 9. Сом відповів – це усі його діти. Хоч судді пригадали, що минулого ефіру він зазначав, що дітей немає.

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Дракон

Персонаж розповів суддям декілька секретів. Він повідомив, що дуже любить свою роботу, проте вона забирає у нього час від сім'ї. Крім цього, він запрошував на весілля Козу. Персонаж виконав пісню Тіни Кароль "Не дощ". Проте в один момент Дракон розвернувся та пішов зі сцени.

Сонце

Сонце зізналося, що про неї багато пліток, що її дуже дратує. Правда полягає у тому, що все це неправда. До того ж її ім'я несправжнє, а вигадала вона його сама. Сонце виконало пісню Івана Дорна – "Не надо стесняться (Стыцамен)". Судді переконані, що перед ними за маскою ховається Злата Огнєвіч.