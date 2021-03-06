В 7 выпуске грандизного шоу "Маска", которое состоялось 6 марта 2021 года, звездные детективы оказались на экваторе проекта. Что поражало в новом эпизоде – читайте в материале.

Махаон

Гостем грандиозного шоу стала маска, которая пряталась за образом Махаона. К тому же он добавил, что один герой проекта уже о нем вспоминал.

Важно Маска 7 выпуск: сразу 2 невероятных персонажа показали свое лицо

Персонаж исполнил песню Аллы Пугачевой "Нас бьют, мы летаем". Судьи не могли сразу понять, это мужчина или женщина, поэтому сразу спросили об этом у персонажа. Однако Махаон еще больше запутал судей.

Лягушонок

Персонаж в подсказке рассказал, что он сейчас влюблен и все знает о том, как искать любовь. Судей это натолкнуло на мысль, что он женат. У судей было много версий, кто это может быть, но так и не смогли определиться. Кроме того, Лягушонок напросился сняться в фильмы Дзидзьо.

Роза

Маска сообщила зрителям, что она неоднократно примеряла разные образы, поэтому судьи подумали, что это какая-то известная актриса. Роза исполнила песню Niletto "Любимка". Андрей Данилко спросил персонажа, есть ли у нее тату в виде розы.

Сом

Сом признался, что у него с Дзидзьо есть один общий секрет. Судьи решили, что этот секрет – борода. Кроме того, персонаж отметил, что его основная сфера – это кино, но теперь задумался над профессией вокалиста.

Судьи решили спросить, что означает подсказка – цифра 9. Сом ответил – это все его дети. Хотя судьи вспомнили, что в прошлом эфире он отмечал, что детей не имеет.

Интересно Маска 6 выпуск: выступление загадочной Стрекозы и почему Данилко может остаться без квартиры

Дракон

Персонаж рассказал судьям несколько секретов. Он сообщил, что очень любит свою работу, однако она отнимает у него время от семьи. Кроме того, он приглашал на свадьбу Козу. Персонаж исполнил песню Тины Кароль "Не дощ". Однако в один момент Дракон развернулся и ушел со сцены.

Солнце

Солнце призналось, что о ней много сплетен, что ее очень раздражает. Правда заключается в том, что все это неправда. К тому же ее имя ненастоящее, а придумала она его сама. Солнце выполнило песню Ивана Дорна – "Не надо стесняться (Стыцамен)". Судьи убеждены, что перед ними за маской скрывается Злата Огневич.