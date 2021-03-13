8 випуск грандіозного шоу "Маска" відбувся 13 березня 2021 року. Загадкові персонажі ще більше заплутали зіркових детективів та глядачів. Як учасники вражали цього разу – читайте далі.

Персонажі "Маски" намагаються зробити все для того, щоб якомога довше залишатися у шоу. Вони плутають суддів, використовують усі можливості свого голосу, щоб їх не розсекретили. Хто дивував яскравими виступами у 8 випуску – читайте далі.

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Вовк

Першим на сцену "Маски" вийшов новий персонаж – Вовк. Він став зірковим гостем 8 випуску грандіозного шоу.

Андрій Данилко поцікавився у Вовка, чи він брав участь у "Фабриці зірок". Персонаж розповів, що він був учасником багатьох проєктів. Зірковий детектив впевнений, що під маскою Вовка ховається співак Макс Барських. Данилку вдалося швидко розсекретити нового героя, адже під костюмом Вовка справді був цей виконавець.

Пісня: Muse – Supermassive Black Hole

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Мольфар

Загадковий персонаж у своїй підказці зазначив, що колись він був "купідоном". Для нього це була справжня насолода. Також він називав слова, а зіркові детективи зазначили, що це можуть бути назви пісень. Мольфар наголосив, що після цієї підказки про нього все стало очевидно, що він навіть може виходити на сцену без маски.

Судді дуже активно обговорювали, хто ж може ховатися під цією маскою. Вони сперечалися та не могли визначитися з кандидатами. Андрій Данилко поцікавився, чи був Мольфар у нього в гостях на орендованій квартирі, на що персонаж відповів, що не пам'ятає. Данилко переконаний. що під костюмом ховається ведучий Павло Костіцин.

Пісня: "НеАнгели" – "Роман"

Циклоп

Персонаж зазначив, що в нього найкраща родина у світі. Якщо до батька Циклопа додати "супер", то вийде популярна гра 90-х. Раніше Циклоп дуже переймався зовнішньою красою, а тепер розуміє, що головне – мізки. Колишній коханий дівчини, яка ховається під костюмом Циклопа, – дуже відома особистість.

Дзідзьо попросив Циклопа поставити комусь з зіркових детективів питання. Персонаж почав жартувати з суддями, говорячи мовою циклопів, що спричинило суперечки між ними.

Пісня: Luis Fonsi – Despacito

Буряк

У новій підказці Буряк розповів, що майже завжди співає про любов. Іноді навіть іноземною мовою. За жодну з композиції співаку не соромно. Проте колись він лише мріяв потрапити у талант-шоу та заспівати арію. В реальності ж йому доводилося співати зовсім інше. Але тепер Буряк може дозволити собі співати все, що хоче.

Буряку вдалося заплутати зіркових детективів та вкотре викликати активні обговорення, проте вони так і не змогли здогадатися, хто ховається під цією маскою.

Пісня: "Бумбокс" – "Поліна"

Бабка

Загадкова героїня зазначила, що Андрій Данилко ховає своє особисте життя, а ось вона не соромилася розповісти про нього публіці. Також Бабка поділилася, що вона "двічі відкладала яйця у води Славутича". Зіркові детективи зробили висновок, що у Бабки є двоє дітей.

Бабка подякувала Андрієві Данилку за альбом "После тебя". Олег Винник припустив, що героїня вагітна. Бабка наголосила, що вона не професійна співачка, але завдяки пісні "Кукла" повірила в себе.

Пісня: Ірина Білик – "Снег"

Носоріг

Мужній персонаж зізнався, що колись він написав маленьку оду Олі Поляковій. Він знає, що приваблює жінок та змушує їх усміхатися. Носоріг поділився, що кошенята не залишають його байдужим. Навіть родичі зазначають, що в нього є щось котяче. Також зіркові детективи звернули увагу на м'яч і припустили, що під костюмом може бути футболіст Андрій П'ятов.

В руці Носоріг тримав шкатулку, але, що у ній не розсекретив. Учасник запитав Дзідзьо, чи готовий він до спарингу з ним у наступному етапі. Зірковий детектив погодився, тому якщо Носоріг залишиться у шоу, то на сцені "Маски" глядачі побачать неймовірний дует. Також Носоріг представив боксерські пояси, тому судді вважають, що під маскою ховається боксер.

Пісня: "Браво" – "Я то, что надо"