У 5 випуску шоу "Маска", який відбувся 20 лютого 2021 року, глядачі грандіозного проєкта побачили вражаючі виступи прихованих зірок. Вперше судді максимально наблизяться до розгадки, хто ж ховається за яскравими образами.

Сонце

Персонаж повідомив у підказці, що вона є авторкою декількох канонів, тобто пісень. Крім цього, Сонце зазначила, що вона є покровителькою медицини та сцени. Під час виступу учасниця виконала пісню Beyoncé "Single Ladies".

Дзідзьо та Оля Полякова переконані, що за маскою ховається Злата Огнєвіч, проте Настя Каменських вважає, що судді помиляється.

Судді запитала у Сонця, чи брала вона участь в пісенному конкурсі – Євробаченні? Проте персонаж тільки заплутав суддів та не дав конкретної відповіді.

Троянда

Маска розповіла, що історія її успіху пов'язана з пасікою, тому судді подумали, що це може бути Аліна Гросу. Персонаж заспівав пісню Юрія Шатунова "Белые розы".

Оля Полякова запитала у Троянди, чи закінчувала вона театральний навчальний заклад. Маска відповіла, що на нудні питання відповіді не дасть.

Жабеня

У підказці герой зазначив, що його ім'я гендерно нейтральне та історію про те, що одного разу його надурила аферистка. Під час свого виступу учасник персонаж заспівав пісню гурту Little Big "Skibidi". Дзідзьо вважав, що це Ігор Ласточкін, адже персонаж багато дуркує. Крім цього, судді впевнені, що насправді Жабеня не картавить, а тільки імітує, аби заплутати усіх.

Коза

З підказки судді зрозуміли, що учасниці за 30 років, проте так й не здогадалися зрозуміти, хто ховається за маскою. Учасниця виконала пісню Руслани "Коломийка". Із залу глядачі підказали суддям, що це може бути Леся Нікітюк.

Дракон

Дракон повідомив суддям, що він полюбляє старе кіно та бачить магію у німому кіно. Під час свого виступу Дракон виконав пісню The Rasmus "In The Shadows". Крім цього, учасник після виступу дав підказку суддям, що брав участь у КВН.

Сом

Іноземний гість повідомив, що у нього дві родини "тут" та "за океаном". Учасник розповів, що Троянда колись мала для нього особливе значення. Коли учасник заспівав російською без акценту, то судді були переконані, що це Dan Balan або Іраклі Макацарія.