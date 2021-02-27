У 6 випуску "Маски" в номінацію потрапили 2 яскравих персонажів. Одному з учасників довелося розсекретити свою особистість. Хто назавжди покинув гіпершоу – читайте далі .

6 випуск грандіозного проєкту "Маска" відбувся у суботу, 27 лютого. Зіркові детективи та глядачі, які були присутні в залі, голосували за улюблених персонажів у спеціальному додатку. Таким чином вони допомагали їм потрапити у наступний етап шоу та ще раз вийти на сцену "Маски". Один учасник зняв маску.

До теми Маска 6 випуск: виступ загадкової Бабки та чому Андрій Данилко може залишитися без квартири

Першого номінанта на викриття обирали після виступу третього учасника. Тоді на сцені "Маски" вже встигли виступити величний Лев, загадковий Циклоп та колоритний Буряк. Зіркові детективи та глядачі, які були в залі, вирішили, що у 6 випуску "Маски" прагнуть дізнатися, хто ховається під костюмом Лева.

Друга частина голосування відбулася після виступу Носорога, Мольфара та Бабки. Довелося вкотре вибирати, кому дати шанс продовжити участь у гіпершоу, а хто потрапить у номінацію. Серед трьох загадкових персонажів в зоні ризику опинився Носоріг.

Цікаво Маска 5 випуск: хто найбільше заплутав суддів та неочікувана пісня від іноземного гостя

Номінація, у яку потрапили Лев і Носоріг, виявилася однією з найцікавіших на шоу. Якщо під маскою Лева ховається не Олександр Пономарьов, то Андрій Данилко обіцяв станцювати голим, а також побився об заклад на свою квартиру. А ось Носоріг є улюбленцем Олі Полякової.

За результатами фінального голосування 6 випуску Носоріг продовжив участь у шоу, а Лев мав показати своє обличчя. Виявилося, що під цим костюмом ховався Олександр Пономарьов.