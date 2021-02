В 5 выпуске шоу "Маска", который состоялся 20 февраля 2021 года, зрители грандиозного проекта увидели впечатляющие выступления скрытых звезд. Впервые судьи максимально приблизятся к разгадке, кто же скрывается за яркими образами.

Солнце

Персонаж сообщил в подсказке, что она автор нескольких канонов, то есть песен. Кроме этого, Солнце отметила, что она покровительница медицины и сцены. Во время выступления участница исполнила песню Beyoncé "Single Ladies".

Дзидзьо и Оля Полякова убеждены, что за маской скрывается Злата Огневич, однако Настя Каменских считает, что судьи ошибаются.

Судьи спросила у Солнца, принимала ли она участие в песенном конкурсе – Евровидении? Однако персонаж только запутал судей и не дал конкретного ответа.

Роза

Маска рассказала, что история ее успеха связана с пасекой, поэтому судьи подумали, что это может быть Алина Гросу. Персонаж спел песню Юрия Шатунова "Белые розы".

Оля Полякова спросила у Розы, заканчивала ли она театральное учебное заведение. Маска ответила, что на скучные вопросы ответа не даст.

Лягушонок

В подсказке герой отметил, что его имя гендерно нейтральное и историю о том, что однажды его обманула аферистка. Во время своего выступления участник-персонаж спел песню группы Little Big "Skibidi". Дзидзьо считал, что это Игорь Ласточкин, ведь персонаж много дурачится. Кроме этого, судьи уверены, что на самом деле Лягушонок не картавит, а только имитирует, чтобы запутать всех.

Коза

С подсказки судьи поняли, что участнице за 30 лет, однако так и не догадались понять, кто скрывается за маской. Участница исполнила песню Русланы "Коломыйка". Из зала зрители подсказали судьям, что это может быть Леся Никитюк.

Дракон

Дракон сообщил судьям, что он любит старое кино и видит магию в немом кино. Во время своего выступления Дракон исполнил песню The Rasmus "In the Shadows". Кроме этого, участник после выступления дал подсказку судьям, что принимал участие в КВН.

Сом

Иностранный гость сообщил, что у него две семьи "здесь" и "за океаном". Участник рассказал, что Роза когда-то имела для него особое значение. Когда участник спел по-русски без акцента, то судьи были убеждены, что это Dan Balan или Иракли Макацария.