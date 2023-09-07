Шон Пенн показався в Києві з коханою-українкою, яка молодша від нього на 19 років: милі кадри

7 вересня 2023, 16:19
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Джерело:

Офіс Президента

У середу, 6 вересня, в Києві відбувся третій Саміт перших леді та джентльменів. Серед запрошених гостей був і знаменитий голлівудський актор Шон Пенн.

Разом з ним на подію завітала його кохана Ольга Коротяєва, яка родом з Черкас. Під час події зіркова пара сиділа поруч один з одним та мило трималася за руки.

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Шон Пенн показався зі своєю коханою-українкою

64-річний режисер та 43-річна акторка мали елегантний вигляд. Шон Пенн одягнув штанний костюм темно-синього кольору. Його він поєднав з краваткою в тон, а взув чорне лакове взуття. Акцентом в образі актора стала брошка у вигляді мапи України від українського бренду GASANOVA. Своєю чергою Ольга підібрала чорне вбрання та зробила легкий макіяж. 


Шон Пенн і Ольга Коротяєва / Фото з сайту Офісу Президента

Довідка! Шона Пенна вважають другом України. Він часто їздить до Києва та відкрито засуджує криваву політику Путін. Режисер вже неодноразово публічно підтримував Україну. Він навіть зняв фільм про російсько-українську війну під назвою "Суперсила". Світова прем'єра стрічки відбулася 18 лютого 2023 року на Берлінському кінофестивалі. 

Що відомо про особисте життя Шона Пенна: коротко

  • Минулого року Шон Пенн розлучився з актрисою Лейлою Джордж. Їхній шлюб тривав менш як 2 роки.
  • Вже наприкінці травня режисера помітили у компанії української акторки та ведучої Ольги Коротяєвої, яка родом з Черкас. 
  • Про нову дівчину актора відомо небагато. Вона працювала телеведучою на каналі "Україна" і виступала на театральній сцені у Парижі. Окрім цього, Ольга знімалася у таких фільмах, як "Вибух", "Банковий квартал", "Щастя" тощо. Ймовірно, що зірка давно живе у Франції.
  • У червні пару разом помітили у Грузії. Режисер зі своєю обраницею, яка молодша від нього на 19 років, взяли участь у фестивалі ZEG Tbilisi.
Автор: Софія Хомишин