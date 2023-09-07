Шон Пенн показався в Києві з коханою-українкою, яка молодша від нього на 19 років: милі кадри

У середу, 6 вересня, в Києві відбувся третій Саміт перших леді та джентльменів. Серед запрошених гостей був і знаменитий голлівудський актор Шон Пенн.

Разом з ним на подію завітала його кохана Ольга Коротяєва, яка родом з Черкас. Під час події зіркова пара сиділа поруч один з одним та мило трималася за руки.

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Шон Пенн показався зі своєю коханою-українкою

64-річний режисер та 43-річна акторка мали елегантний вигляд. Шон Пенн одягнув штанний костюм темно-синього кольору. Його він поєднав з краваткою в тон, а взув чорне лакове взуття. Акцентом в образі актора стала брошка у вигляді мапи України від українського бренду GASANOVA. Своєю чергою Ольга підібрала чорне вбрання та зробила легкий макіяж.



Шон Пенн і Ольга Коротяєва / Фото з сайту Офісу Президента

Що відомо про особисте життя Шона Пенна: коротко

Шона Пенна вважають другом України. Він часто їздить до Києва та відкрито засуджує криваву політику Путін. Режисер вже неодноразово публічно підтримував Україну. Він навіть зняв фільм про російсько-українську війну під назвою "Суперсила". Світова прем'єра стрічки відбулася 18 лютого 2023 року на Берлінському кінофестивалі.