Знайшли у власній квартирі без ознак життя: озвучили подробиці смерті Шинейд О'Коннор

26 липня померла знаменита ірландська співачка Шинейд О'Коннор. Артистці було лише 56 років. Рідні шоковані, адже вона лише нещодавно повернулася до рідного дому. Тепер стали відомі подробиці загибелі Шинейд.

Поліція повідомила, що Шинейд О'Коннор знайшли у її квартирі в Лондоні. Артистка була без ознак життя.

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Правоохоронці поділилися, що об 11:18 до поліції надійшло повідомлення про жінку, яка ні на що не реагує. Коли копи прибули на місце події, вони виявила Шинейд О'Коннор мертвою.

Зазначимо, що, за даними поліції, смерть 56-річної співачки не розглядають як підозрілу.

Близьким родичам повідомлено, що смерть не розглядається як підозріла. Справа буде підготовлена для коронера (особи, яка розслідує раптові смерті, – 24 Канал),

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 26 липня ЗМІ повідомили, що померла Шинейд О'Коннор, знаменита ірландська співачка і композиторка, яка прославилася завдяки пісні Прінса — Nothing Compares 2 U. За своє життя вона видала 10 музичних альбомів, відзначилася кількома гучними скандалами та боролася з психічними розладами.

У січні 2022 року 17-річний син Шинейд О'Коннор Шейн скоїв самогубство. Співачка важко переживала його втрату. Свій останній пост у твітері вона присвятила сину, зазначивши, що не може без нього жити.

До слова, тіло юнака знайшли у місті Брей. Окрім нього, в Шинейд залишилося ще троє дітей – сини Джейк Рейнольдс та Єшуа Френсіс Ніл, донька Ройсін.