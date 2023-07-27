Поліція повідомила, що Шинейд О'Коннор знайшли у її квартирі в Лондоні. Артистка була без ознак життя.

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Правоохоронці поділилися, що об 11:18 до поліції надійшло повідомлення про жінку, яка ні на що не реагує. Коли копи прибули на місце події, вони виявила Шинейд О'Коннор мертвою.

Зазначимо, що, за даними поліції, смерть 56-річної співачки не розглядають як підозрілу.

Близьким родичам повідомлено, що смерть не розглядається як підозріла. Справа буде підготовлена для коронера (особи, яка розслідує раптові смерті, – 24 Канал),

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 26 липня ЗМІ повідомили, що померла Шинейд О'Коннор, знаменита ірландська співачка і композиторка, яка прославилася завдяки пісні Прінса — Nothing Compares 2 U. За своє життя вона видала 10 музичних альбомів, відзначилася кількома гучними скандалами та боролася з психічними розладами.

У січні 2022 року 17-річний син Шинейд О'Коннор Шейн скоїв самогубство. Співачка важко переживала його втрату. Свій останній пост у твітері вона присвятила сину, зазначивши, що не може без нього жити.

До слова, тіло юнака знайшли у місті Брей. Окрім нього, в Шинейд залишилося ще троє дітей – сини Джейк Рейнольдс та Єшуа Френсіс Ніл, донька Ройсін.