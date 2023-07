Зараз у співачки залишилось троє дітей. До того ж відомо, що 8 січня 2022 року 17-річний син знаменитості Шейн скоїв самогубство. Через п'ять днів після його смерті виконавиця намагалася накласти на себе руки. Однак тоді їй не вдалося це зробити.

Що відомо про Шинейд О'Коннор

Співачка народилася в Дубліні. Її дитинство виявилось не з найлегших. Коли дівчині було 8 років її батьки розлучилися. Вона неодноразово зазнавала насильства і згодом навіть стала активісткою з цього питання.

Музична кар'єра Шинейд розпочалася у 18 років із виступів на місцевих святах та у невеликих ресторанах із живою музикою. Після спільного запису саундтреку з Еджем з U2 до картини The Captive її популярність зросла.

Перший студійний альбом співачки The Lion And The Cobra вийшов в 1987 році. Він був присвячений матері, яка загинула в автокатастрофі. І вийшов досить успішним. Другий альбом I Do Not Want What I Haven't Got став володарем премії Греммі у номінації "Кращий альтернативний альбом". Однак, О'Коннор назвала церемонію "комерційним обманом", відмовилася від нагороди й вимагала видалити своє ім'я з усіх номінацій.

Загальновідомою співачка стала після каверу на пісню Прінса Nothing Compares To You.

Всього вона випустила понад 10 альбомів та 30 синглів. Втім, у 2003 році О'Коннор пішла зі сцен, бо вирішила присвятити своє життя вивченню теології.

